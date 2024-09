Die Deutsche Telekom lädt alle Bürger und Unternehmer in Annweiler für Montag, 9. September, zu einer Informationsveranstaltung zum Glasfaserausbau ein. Die Veranstaltung ist um 18 Uhr im Hohenstaufensaal, Landauer Straße 1. Telekom-Regionalmanager Gerd Schäfer stellt an diesem Abend das neue Ausbaugebiet vor und wie der neue Anschluss ins Haus kommt. Auch Stadtbürgermeisterin Carmen Winter wird an dem Infoabend teilnehmen und die Bedeutung des Glasfaserausbaus für Annweiler erläutern. Weitere Infos gibt es online auf der Webseite unter www.telekom.de/glasfaser, wo sich Interessenten für den Glasfaseranschluss registrieren können, oder unter der kostenfreien Hotline 0800 22 66 100.