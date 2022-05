Über ein Jahr ist es nun schon her, als die Tiefbaufirma, die von Inexio beauftragt wurde, in Annweiler Glasfaser zu verlegen, im Burgenring aus Versehen einen Kanal anbohrte und einen riesigen Wasserschaden anrichtete. Seitdem ist die Straße teilweise gesperrt, weil die Verhandlungen mit der Versicherung der Firma noch immer nicht abgeschlossen sind. „Das ist eine unglaubliche Unverschämtheit“, findet Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried klare Worte. Bei einem weiteren Treffen nach Ostern sei Inexio zwar um eine gütliche Einigung bemüht gewesen, doch zuständig sei die Versicherung der Firma Mucaj. Bis dato sei kein neuer Sachstand an die Stadt herangedrungen. Diese will die Straße nun schnellstmöglich reparieren lassen und dafür notfalls auch in Vorkasse treten. Allerdings sei dies angesichts der angespannten Haushaltslage der Stadt und der Schwierigkeit, aktuell überhaupt eine Baufirma zu bekommen, ebenfalls nicht einfach.

Die Nachfolgefirma Soli hat bis Ende Juni Arbeiten im Gehwegbereich im Nordring, Am Kabig, Im Hinterwinkel, in der Bürgermeister-Stöcklein-Straße, Bahnhofstraße, Bannenbergstraße, Nachtweide und Am Klingbach angekündigt.