Burg oder Purzelmarkt? Über 350 Leser haben beim RHEINPFALZ-Voting ihren schönsten Hochzeitsmoment gewählt. Lange lief es auf ein Duell hinaus. Jetzt steht der Sieger fest.

Die RHEINPFALZ hatte die Leser aufgerufen, ihre schönsten Hochzeitsfotos aus der Südpfalz zu schicken – samt Geschichte hinter dem Bild. Zehn Paare schafften es in die Auswahl, dann waren die Leser am Zug. Bei einem Online-Voting durften sie bestimmen, welches Brautpaar das Rennen machen soll. Und die Pfälzer waren mit Feuereifer dabei. 355 nahmen an unserer Abstimmung teil.

Kathrin und Andreas Memmer konnten mit ihrem Foto der hängenden Braut an der Burgmauer des Lindelbrunn die meister Leserherzen erobern. Foto: Robert Bachmann/oho

Die meisten Herzen gewann am Ende ein Bild mit Burgmauer, Pfälzerwald und einem Satz, der schon auf der Einladung klarmachte, wohin die Reise geht: „Wanderschuhe mitnehmen.“ Mit 92 Stimmen und damit 25,9 Prozent sicherten sich Kathrin und Andreas Memmer aus Ranschbach den Sieg. Ihr Bild zeigt genau das, was bei den Lesern offenbar besonders gut ankam: keine gestylte Märchenkulisse, sondern Hochzeit mit Geländeprofil. Geheiratet hatten die beiden zwar 2016 im Standesamt Dahn, gefeiert wurde später aber im Cramerhaus bei Vorderweidenthal. Und dort zog das Brautpaar erst mal mit seinen Gästen in Wandermanier los. Gemeinsam ging es hinauf zur Burgruine Lindelbrunn. Morgens hatte es noch geregnet – „bringt angeblich Glück“, schrieben sie. Oben kam die Sonne raus. Und genau in diesem Moment entstand auch die witzige Aufnahme der an der Burgmauer hängenden Braut, gehalten von einem Tross der Hochzeitsgesellschaft.

Duell an der Spitze: Burg oder Purzelmarkt

Mit 21,4 Prozent nur ganz knapp dahinter landeten Melanie und Markus Hirsch-Pfundstein aus Billigheim-Ingenheim auf Platz zwei. Für ihre Purzelmarkt-Heirat mit Tracht und Tradition sammelten sie 76 Stimmen ein. Auch ihre Geschichte ist maximal Pfalz. Die beiden verbindet der Purzelmarkt schon lange. Kennengelernt haben sie sich über die Trachtengruppe Billigheim, 2017 wurde Melanie zur Purzelmarktkönigin gekrönt, Markus begleitete sie damals zu fast allen Terminen. „In dieser Zeit wurde aus einer Freundschaft unsere große Liebe“, schrieben sie. Standesamtlich heirateten sie schon 2021, doch die große Feier musste warten. Als dann im Amtsblatt stand, dass man sich erstmals auf dem Purzelmarkt trauen lassen kann, war für beide sofort klar: „Das ist unsere Chance.“

Lange gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze mit der Purzelmarkt-Hochzeit von Melanie und Markus Hirsch-Pfundstein. Foto: Denise Korth/oho

Platz drei ging an Christina und Philipp Müller aus Kleinfischlingen. Ihre Familien-Hochzeit im Landauer Nebel bekam 56 Stimmen und damit 15,8 Prozent. Kennengelernt hatten sich die beiden 2013 bei einer Lampionfahrt auf der Rietburg, geheiratet wurde zwölf Jahre später, am Jahrestag, im Landauer Rathaus. Das Besondere an ihren Bildern ist nicht bloß der Nebel vor dem Rathaus, sondern das, was darin steckt: Familie. Zwei Kinder, eine kleine Feier, ein Aufzugfoto mit ordentlich Leben drin. Die beiden schrieben, ihre Liebsten hätten den Tag „so einzigartig gemacht“. Genau das machte diese kleine Rathaus-Hochzeit für viele Leser offenbar so stark.

Das Familienhochzeit sfoto im Fahrstuhl des Landauer Rathauses feierten die Leser ebenso. Dafür gab’s Platz 3. Foto: Chris Brauer/oho

Die Platzierung: So stimmten die Leser ab

Penelope und Oliver Kammerer kamen mit ihrem Kuss in der frisch wiedereröffneten Villa Ludwigshöhe auf 9,6 Prozent Stimmenanteil. Denise und Sebastian Mayer, bei denen die Burg Landeck vom ersten Date bis zum Heiratsantrag der rote Faden der Beziehung war, holten 7,6 Prozent. Elena und Alex Schwarz fuhren mit ihrer Traktorhochzeit in Nußdorf mit 7,3 Prozent auf Platz sechs. Anne und Lothar Sator, die 1974 am Deutschen Weintor heirateten, kamen auf 4,5 Prozent. Dahinter folgten die pfalzverliebten Marinesoldaten Katrin und Kevin Groll mit 3,9 Prozent, Irina und Michael Kast mit ihrer Pannenhochzeit samt BMW-Delle mit 2,3 Prozent sowie Angelika und Hubert Fingerle mit ihrem Flugplatz-Antrag in Speyer und 1,7 Prozent.

Übrigens, zum zehnten Hochzeitstag wollen die Gewinner Kathrin und Andreas Memmer mit ihren drei Kindern wieder zur Burg Lindelbrunn hinauf und neue Fotos machen.

Die Gewinner

Unter allen Teilnehmern des Online-Votings haben wir elf Gewinner ausgelost. Als Hauptpreis gibt es ein Weingläser-Set, auf zehn weitere Leser warten Geschenksets mit weißer Dubbetasse, Thermo-Sitzkissen und Stofftasche. Das Siegerpaar darf sich über ein Tablet als Hauptpreis freuen. Auf die anderen neun Hochzeitspaare warten Geschenksets mit Handtuch, Schirm und Notizbuch. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt.

