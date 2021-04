Seit Anfang Januar sind zwei Lkw-Auflieger der Firma Hotz aus Offenbach auf deutschen Autobahnen unterwegs, die mit einem Bild der Südlichen Weinstraße beklebt wurden. Das aus der Luft aufgenommene Motiv zeigt Leinsweiler umringt von Weinbergen. Auch die Ruinen Anebos und Münz sind zu erkennen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung. Der Verein Südliche Weinstraße hatte in den vergangenen Wochen ein Gewinnspiel ausgerufen: „Wein, Kultur, Land“ – so lautet die Überschrift für das Bild der Südlichen Weinstraße, mit dem die Auflieger beklebt wurden. Wer diesen Slogan sah, sollte einfach ein Bild an die Zentrale für Tourismus in Landau senden. Gewinnen konnte ein Weinpaket, wer den Lkw am weitesten von Offenbach entfernt gesehen hat. Sieger ist Patrick Assion aus Herbolzheim. Er hat einen der Auflieger in Riegel am Kaiserstuhl gesichtet.