„Neee, echt?“ – „Sag mal!“ – Das waren nur einige der völlig verblüfften Reaktionen in der Landauer RHEINPFALZ-Redaktion, als Facebook verkündete, dass das Bild zum Interview mit dem Herxheimer Metzgermeister Walter Adam von der Facebook-Bilderkennung beanstandet wurde. Abgebildet seien, so das Tech-Unternehmen, „Gewalttätige oder explizite Inhalte“. Wahrscheinlich das Problem: ein abgelichteter Saumagen. Möglicherweise hat das Programm diesen als das erkannt, was er ist: eine Innerei. Und damit kann das Bild natürlich auch im Kontext einer extremen Gewalttat entstanden sein. Klar ist ja, dass ein Magen tendenziell eher in einer Körper hinein gehört, als auf einen Teller. Mit eben dieser einen Ausnahme, sofern er Kastanien enthält.

So aber fragt man sich, ob die Reaktion des Netzwerks nicht die Falsche ist. Denn Facebook hat den Beitrag nicht gelöscht oder depubliziert, sondern nur herabgestuft. Weniger Personen konnten ihn sehen. Scheint also nicht so schlimm zu sein, Innereien abzulichten. Aber immerhin hatte der Mensch, der sich auf Antrag das Bild mal selbst angeschaut hat, ein Einsehen und hat den Saumagen als das erkannt, was er ist: ein hochrelevantes Kulturgut. Zack, Einschränkung aufgehoben. In gewisser Weise schädlich ist das Bild ja dennoch gewesen: In der Landauer RHEINPFALZ-Redaktion ist beim Anblick der Spezialitäten-Platte spontan Appetit ausgebrochen.