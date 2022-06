Die Ortsgemeinde Knöringen will typische, historisch entstandene Ortsbild in seinen Grundzügen erhalten. Deswegen hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig eine Gestaltungssatzung beschlossen, wie Ortsbürgermeister Dieter Ditsch (parteilos) auf Anfrage mitteilt.

Die unverwechselbaren, baulichen und gestalterischen Merkmale sollen erhalten und durch die Vorgaben der Gestaltungssatzung geschützt werden. So müssen sich Neubauten und bauliche Veränderungen, insbesondere hinsichtlich der Gebäude- und Dachform, der Größe und der Proportionen, in das Straßen- und Ortsbild einfügen, wobei die gestalterische Individualität aber nicht verloren gehen soll. Ein weiterer Punkt, der durch die Satzung erreicht werden soll, ist der Versuch, das Dorf für den Tourismus attraktiv zu halten, aber auch gleichzeitig Möglichkeiten zu geben, sich weiterzuentwickeln.