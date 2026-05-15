Barbelroth / Billigheim-Ingenheim Gesperrte Landesstraße zur B38: So steht es um den Zeitplan [mit interaktiver Karte]
Es ist äußerst mühsam, von Barbelroth nach Billigheim-Ingenheim oder weiter zur B38 zu kommen. Die direkte Verbindung zwischen den beiden Orten ist nämlich seit 16. März gesperrt. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) saniert die Landesstraße 544. In mehreren Teilabschnitten werden die Asphaltdeck- und Tragschicht auf bis zu zwölf Zentimeter Tiefe erneuert, wie die Behörde vor dem Start der Arbeiten informierte. Auf einem rund 630 Meter langen Abschnitt sei ein Vollausbau, also ein Neubau von Grund auf vorgesehen, in anderen Bereichen werde lediglich die Deckschicht erneuert. Dauern soll das Ganze fünf Monate, die Kosten werden auf etwa 1,35 Millionen Euro geschätzt.
So funktioniert die interaktive Karte
In der aktiven Karte finden Sie alle Infos zum ersten Bauabschnitt der Sanierung der L544. Klicken Sie einfach auf die einzelnen Symbole für Näheres. Sie können in die Karte hineinzoomen.
Bis zum Ende der Baustelle ist es also noch eine ganze Weile hin. Doch immerhin: Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Denn vorgesehen war, dass der erste Bauabschnitt zwischen Barbelroth und dem Abzweig Waldstraße nach Mühlhofen neun Wochen, das heißt bis zum 18. Mai dauern wird. Und genau so kommt es auch. Am anvisierten Montag beginnt der zweite Bauabschnitt.
„Die L544 wird zwischen der Waldstraße in Mühlhofen und der Mozartstraße in Billigheim-Ingenheim voll gesperrt“, teilt der LBM mit Blick auf den 18. Mai mit. „Die Zufahrt zur Mozartstraße bleibt weiterhin möglich.“ Die Arbeiten an dem rund 650 Meter langen Abschnitt sollen drei Wochen dauern. An der Umleitung wird sich nichts ändern, sie verläuft weiterhin über Oberhausen, Kapellen-Drusweiler, Niederhorbach sowie Ingenheim und umgekehrt.
Der anschließende dritte Bauabschnitt wird innerorts in Billigheim-Ingenheim sein. Gearbeitet wird dann an der Hindenburgstraße zwischen der Einmündung Klingbachstraße/Mozartstraße und der Kreuzung Rohrbacher Straße.