Seit fast zwei Monaten ist die Landesstraße zwischen Barbelroth und Billigheim-Ingenheim gesperrt. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Wie es jetzt weitergeht.

Es ist äußerst mühsam, von Barbelroth nach Billigheim-Ingenheim oder weiter zur B38 zu kommen. Die direkte Verbindung zwischen den beiden Orten ist nämlich seit 16. März gesperrt. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) saniert die Landesstraße 544. In mehreren Teilabschnitten werden die Asphaltdeck- und Tragschicht auf bis zu zwölf Zentimeter Tiefe erneuert, wie die Behörde vor dem Start der Arbeiten informierte. Auf einem rund 630 Meter langen Abschnitt sei ein Vollausbau, also ein Neubau von Grund auf vorgesehen, in anderen Bereichen werde lediglich die Deckschicht erneuert. Dauern soll das Ganze fünf Monate, die Kosten werden auf etwa 1,35 Millionen Euro geschätzt.

An dieser Stelle finden Sie Kartenmaterial von Google Maps. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

So funktioniert die interaktive Karte

In der aktiven Karte finden Sie alle Infos zum ersten Bauabschnitt der Sanierung der L544. Klicken Sie einfach auf die einzelnen Symbole für Näheres. Sie können in die Karte hineinzoomen.

Bis zum Ende der Baustelle ist es also noch eine ganze Weile hin. Doch immerhin: Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Denn vorgesehen war, dass der erste Bauabschnitt zwischen Barbelroth und dem Abzweig Waldstraße nach Mühlhofen neun Wochen, das heißt bis zum 18. Mai dauern wird. Und genau so kommt es auch. Am anvisierten Montag beginnt der zweite Bauabschnitt.

„Die L544 wird zwischen der Waldstraße in Mühlhofen und der Mozartstraße in Billigheim-Ingenheim voll gesperrt“, teilt der LBM mit Blick auf den 18. Mai mit. „Die Zufahrt zur Mozartstraße bleibt weiterhin möglich.“ Die Arbeiten an dem rund 650 Meter langen Abschnitt sollen drei Wochen dauern. An der Umleitung wird sich nichts ändern, sie verläuft weiterhin über Oberhausen, Kapellen-Drusweiler, Niederhorbach sowie Ingenheim und umgekehrt.

Der anschließende dritte Bauabschnitt wird innerorts in Billigheim-Ingenheim sein. Gearbeitet wird dann an der Hindenburgstraße zwischen der Einmündung Klingbachstraße/Mozartstraße und der Kreuzung Rohrbacher Straße.