Nach der Inthronisierung vergangenes Jahr hoffen Nanni I. und Samy I. als Prinzenpaar des Impflinger Carnevalsvereins (ICV) „Die Hanebber“ diese Kampagne von Anfang bis zum Ende zu erleben.

Vergangenes Jahr hatte Corona Annika und Sebastian Markowetz einen Strich durch die Rechnung gemacht. Abgesehen von der Amtseinführung und einem weiteren Auftritt konnten sie als Prinzenpaar nicht in Erscheinung treten. Nun stehen 20 bis 25 Veranstaltungen in ihrem Terminkalender.

Nicht alltäglich ist die Tatsache, dass es sich beim Prinzenpaar um Geschwister handelt. Vor 15 Jahren kamen die heute 35-jährige Nanni und ihr sieben Jahre jüngerer Bruder mit ihrer Mama aus Bretten im Kraichgau in die Pfalz. Obwohl sie gebürtige Badener sind, fließt auch pfälzisches Blut in ihren Adern. Kam doch ihr Uropa, den sie noch kennenlernen durften, aus Neustadt, wo er ein Hotel betrieb.

Narenkappe vom Opa geerbt

Die Idee, als Prinzenpaar aufzutreten, kam beiden von selbst, denn die „Narretei“ ist ihnen in die Wiege gelegt. So waren schon Oma und Opa Prinzenpaar in Walldürn im Odenwald. Von seinem Opa bekam Samy dessen Narrenkappe geschenkt. Obwohl die Verantwortlichen der „Hanebber“ darauf Wert legen, dass Samy I. bei den Veranstaltungen die vereinsinterne Kappe trägt, konnte er die Vereinsführung überzeugen, dass er sich zumindest bei einem Auftritt Opas Narrenkappe aufs Haupt setzen darf.

Aber nicht nur als Prinzenpaar werden die Geschwister zu sehen sein, auch „in der Bütt“ kann man sie bewundern. So haben sie Melodien mit pfälzischen Texten versehen, die Nanni an der Gitarre und Samy an einer Kistentrommel, dem Cajón, Zuhörern näher bringen. Hier kommen ihm seine Kompetenzen als Schlagzeuglehrer zugute. Im Haus der Jugend in Landau unterrichtet der gelernte Notfallsanitäter. Affinität zu Musik und Rhythmus bedarf es auch, wenn Nanni als Tänzerin auf der Bühne das Publikum begeistert, während ihr Bruder im Männerballett des ICV die Hüften schwingt.

„Weiblicher Dorf-Barde“ und Fußballfan

Nannis beruflicher Hintergrund liegt im pädagogischen Bereich. Aktuell ist sie allerdings für die Administration einer Fahrschule verantwortlich. Das kommt ihr entgegen, da sie so die Abläufe besser auf ihre dreijährige „Miniprinzessin“, wie sie liebevoll ihre Tochter nennt, abstimmen kann.

Die „Hanebber“ beschreiben ihre „Prinzin“ als „unterhaltungslustige Tochter einer Gouvernante, gutmütige und gesellige Baronesse mit dem Fehler, nie Nein sagen zu können, weiblicher Dorf-Barde mit der Vorliebe zum Wein, und edle naturverliebte Gräfin.“ Sammy, wird als „trommelnder, Kraftsport treibender Bier-Prinz vom Quodbach“ beschrieben, „dem es rothaarige Frauen angetan haben“. Zudem hat er sich noch dem Fußball verschrieben und hält als gebürtiger Badener bis heute „seinem“ Karlsruher SC die Treue.