„Die beiden Lehrer Knecht und Hasselbeck wollen, angesichts des dahier tief darnieder liegenden weltlichen Gesangs und dem Beispiel so vieler anderer Gemeinden folgend, den Versuch machen, einen allgemeinen, weltlichen Gesangsverein ins Leben zu rufen. Und das geschah am 23. Juli 1871. An diesem Tag constituierte sich daher ein Gesangsverein mit 40 Jünglingen unter dem Namen CONCORDIA.“

So steht es im Gründungsprotokoll des Herxheimer Gesangvereins, der nun seinen 150. Geburtstag feiert. 1871 war das Jahr der Reichsgründung, und die Soldaten waren als Sieger aus dem deutsch-französischen