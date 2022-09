In Maikammer hat am Leimenweg der Bau eines Bürogebäudes begonnen, das die Firma Gerst Projektbau aus Edenkoben für eigene Zwecke errichtet. Das Unternehmen verlegt seinen Firmensitz nach Maikammer.

Start des Baus am Leimenweg war bereits Anfang Juli, inzwischen steht das Erdgeschoss bereits. Bis Ende 2023 will die Gerst Projektbau GmbH umgezogen sein, sagt Geschäftsführer Ralf Uhl. Im Entstehen ist ein dreigeschossiges Gebäude mit rund 1600 Quadratmetern Bürofläche auf zwei Vollgeschossen, einem zurückgesetzten Staffelgeschoss und einem begrünten Flachdach. Die Gerst Projektbau GmbH investiert nach eigenen Angaben rund sechs Millionen Euro.

Die Unternehmensgruppe, zu der neben der Projektbau GmbH weitere, kleinere Firmen gehören wie die Uhl Invest GmbH oder die Ärztehaus Frankenthal GmbH, will selbst etwa 660 Quadratmeter der Fläche nutzen. 15 bis 20 Mitarbeiter ziehen laut Uhl von Edenkoben, dem bisherigen Sitz der Firma, nach Maikammer. Die restlichen Flächen werden vermietet. Zu den künftigen Mietern gehören ein Rechtsanwalt, ein Versicherungsbüro, ein Küchenstudio und voraussichtlich eine Steuerberatungskanzlei. „Hier entsteht ein richtiges Immobiliendienstleistungszentrum“, erklärt Uhl.

Situation in Edenkoben beengt

Als Grund für den Umzug nennt Uhl unter anderem die beengte Situation in Edenkoben. Die Gerst & Juchem Asphaltbau GmbH & Co.KG, die am gleichen Standort ist, habe stark expandiert, dadurch habe der Platz nicht mehr gereicht. Zur Gerst-Unternehmensgruppe in Edenkoben gehören darüber hinaus auch noch Gerst Straßenbau, Gerst Massivbau und Gerst Bauservice.

Uhl erhofft sich am neuen Standort Synergie-Effekte durch die Nachbarschaft mit anderen Anbietern aus der Immobilienbranche. Ein Vorteil des Neubaus gegenüber einem Bestandsgebäude sei die Möglichkeit, die Büros digital optimal auszustatten.

Die Erschließung des Gebäudes erfolgt über den Leimenweg, derzeit ein Wirtschaftsweg, der dann ausgebaut werden soll. Die Höhe des Gebäudes ist im Gemeinderat mit zehn Metern angegeben worden.