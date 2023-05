Im Geothermiekraftwerk in Insheim haben an zwei Tagen die Türen offen gestanden. Am Mittwoch und am Samstag lud der Betreiber, die Vulcan Energie Ressourcen GmbH, die Bürger zum ersten Anwohnerfest ein. Insgesamt sind laut Unternehmensmitteilung mehr als 100 Gäste gekommen, um sich „offen und transparent zu informieren“. Angeboten wurden Führungen und Vorträge rund um die Erzeugung erneuerbarer Energie durch Geothermie und die Gewinnung von klimaneutralem Lithium aus Thermalwasser im Oberrheingraben. Dabei gab es auch die Möglichkeit, Fragen zu den Projekten der Vulcan zu stellen. „Viele Gäste nahmen das Angebot interessiert an, stellten grundsätzliche, teils auch kritische Fragen“, heißt es in der Mitteilung. Das Unternehmen plant nach eigenen Angaben weitere Informationsveranstaltungen, „um die Bevölkerung kontinuierlich mit Fakten und Wissen über das Projekt zu versorgen“.