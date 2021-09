Gästeführer Peter Mohr bietet an vier Terminen eine Genusstour mit dem E-Bike an. Auf einer etwa 15 Kilometer langen Rundstrecke geht es für die Teilnehmer von Edenkoben über Rhodt, Hainfeld und Edesheim. Dabei erfahren sie Wissenswertes über die Geschichte, Kultur und den Wein. Dazu werden Pfälzer Leckereien gereicht. Die Touren dauern etwa drei Stunden und sind für den 18. September sowie für 16., 23. und 30. Oktober geplant. Treffpunkt ist jeweils um 14.30 Uhr auf dem Ludwigsplatz am Rathaus Edenkoben. Die Teilnahme kostet 17 Euro zuzüglich acht Euro für die Verpflegung. Anmeldungen nimmt das I-Punkt Edenkoben unter Telefon 06323-98 97 858 oder per E-Mail an i-punkt@edenkoben.de entgegen.