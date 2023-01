Der Freimersheimer Gemeinschaftsplatz Kirchstraße soll neugestaltet werden. Ortsbürgermeister Daniel Salm (FWG) und Ratsmitglied Martin Seitz (parteilos) stellten in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen Planentwurf vor. Das Gremium beschloss gleich mehrere Maßnahmen. So bleibt die Baumscheibe mit gepflasterter Fläche bestehen. Dazu wird aber, ebenfalls auf einer Pflasterfläche, eine Sitzgruppe aufgestellt. Die vorhandenen Betonpoller sollen durch Sandsteine und Sträucher ersetzt werden. Zudem sind eine Eidechsenmauer und ein Insektenhotel vorgesehen, ebenso die Einsaat einer Blührasenmischung mit eventuell zusätzlichen Blumenzwiebeln. Die Rankgerüste bleiben bestehen, werden aber zukünftig beidseitig mit Clematis bepflanzt. Die genaue Anordnung der Fläche soll zu einem späteren Zeitpunkt vor Ort erfolgen. Die Kosten des Rückbaus der bisherigen Elemente und die Neugestaltung der Fläche werden mit circa 20.000 Euro beziffert. Die Ratsmitglieder werden prüfen, ob und wie viele Arbeiten in Eigenleistung erbracht werden können.