Die Spielvereinigung Oberhausen-Barbelroth will für ihren Sportplatz in Barbelroth im nächsten Jahr eine neue Berieselungsanlage anschaffen. Kosten: rund 28.000 Euro. Der Gemeinderat Barbelroth hat dafür einen Zuschuss von 3000 Euro gewährt, der Rat Oberhausen von 2000 Euro. Zudem hat der Rat Barbelroth sein Okay dafür gegeben, dass ein Zuschussantrag für das Landesförderprogramm gestellt wird.