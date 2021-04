Das Gemeindehaus in der Schulstraße in Gleiszellen-Gleishorbach soll verkauft werden. Welchen Verkaufserlös die Gemeinde erzielen kann, ist davon abhängig, ob das Gebäude als Ganzes oder in zwei Teilen veräußert wird.

Denn in dem Haus ist auch noch die örtliche Feuerwehr untergebracht. Dieser Teil des Hauses könnte eventuell separat verkauft werden. Wie Ortsbürgermeister Klaus-Peter Gittler (CDU) mitteilt, wird sich die Gemeinde nun mit der Verbandsgemeindeverwaltung zusammensetzen und alle Möglichkeiten ausloten. Die Grundsatzentscheidung zum Verkauf hatte der Gemeinderat mit sieben Ja- bei zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung gefällt.

Zur Verkaufshürde könnte die im Haus befindliche Wohnung werden, die aktuell privat vermietet ist. Die Mieter seien über das Verkaufsvorhaben schon informiert worden und damit erwartungsgemäß nicht wirklich glücklich, sagte Gittler. Hinsichtlich der Feuerwehr muss die Gemeinde weiterhin den Brandschutz im Ort gewährleisten und der Feuerwehr eventuell einen neuen Standort verschaffen. Hierzu werden ebenfalls Gespräche mit der Verwaltung geführt. Für den Neubau eines Feuerwehrhauses wäre die Verbandsgemeinde zuständig, wobei die Gemeinde ein entsprechendes Grundstück zur Verfügung stellen müsste.