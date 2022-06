Die Freimersheimer Gemeindebücherei wird bei der Kerwe am Sonntag um 14.45 Uhr offiziell eröffnet. Die seit 1927 bestehende Einrichtung wurde renoviert, möbliert und umgestaltet. Zu finden ist sie im Obergeschoss des Rathauses, seit Februar ist sie nach den Umbauarbeiten wieder zugänglich. Die Arbeiten haben rund 18.7000 Euro gekostet, wie die Leiterin Denise Zink auf Anfrage berichtet. Die Kosten seien jeweils zur Hälfte vom Land und von der Gemeinde getragen worden. Das Projekt sei aber nicht zuletzt auch dank des ehrenamtlichen Engagements des Bücherei-Teams realisiert worden. Die Mitglieder bieten als weitere Attraktion von Kerwe-Samstag bis Sonntag, 26. Juni, eine digitale Schnitzeljagd unter dem Motto „Zeitreise durch die Jahrhunderte“ mit der kostenlos herunterzuladenden Actionbound-App an. Der QR-Code befindet sich an der Frimarhalle.