FREIMERSHEIM. Die Gemeindebücherei erfreut sich großer Beliebtheit. Das verdeutlichte der Bericht von Leiterin Denise Zink, den diese in der Ratssitzung am Dienstag vorstellte.

Ortsbürgermeister Daniel Salm (FWG) bedankte sich bei ihr und ihrem Team für die sehr engagierte ehrenamtliche Arbeit, insbesondere auch bei der Umgestaltung und Renovierung der Räumlichkeit.

Die Ehrenamtlichen leisteten in den Jahren 2020 und 2021 zusammen 516 Stunden Arbeit. Die Einrichtung war 246 Stunden lang geöffnet und wurde in dieser Zeit von 1542 Personen besucht, von denen viele mehrmals kamen. 2021 gab es 51 Neuanschaffungen, 2022 sogar 277, was auch der durchgeführten Renovierung geschuldet war. Wie Denise Zink vortrug, wurden insgesamt 14.400 Euro an Fördermitteln aus verschiedenen Töpfen bereitgestellt, um neue Medien zu beschaffen.

Nominiert für den Deutschen Lesepreis

Wegen des andauernden Lockdowns, kam das Team auf die Idee, Bücher per „Ponyexpress“ auszuliefern. Durch einen Bericht in der RHEINPFALZ bekam die Aktion große mediale Aufmerksamkeit. So wurde das Team bei den Auslieferungen wöchentlich von Journalisten, Reportern und Kamerateams begleitet. Gekrönt wurde das Ganze durch die Nominierung zum Deutschen Lesepreis 2021 in der Kategorie „Herausragendes individuelles Engagement in der Leseförderung“. Dieser ging dann allerdings an einen Münchner Frisör, der sich von Kindern vorlesen ließ, während er diesen die Haare schnitt.

Autorenlesung „Krimi und Wein“ geplant

Zusammen mit der Bücherei Altdorf wurde ein Lesesommer veranstaltet, an dem sich 80 Personen beteiligten. Hierfür wurden 40 Bücher angeschafft und insgesamt 400 Bücher gelesen. Denise Zink berichtete dass die Besucherzahlen insgesamt gestiegen sind, besonders nach der erfolgten Renovierung und der Wiedereröffnung am 2. Dezember 2021 gab es noch mal einen Schub.

Sobald die coronabedingten Restriktionen aufgehoben werden, soll es Angebote in der Bücherei geben, so zum Beispiel Märchenmonate, Themenbezogene Bücher, ein Quiz und auch Ausmalbilder. Im Februar ist der Start der „virtuellen Realität“ geplant. Dabei geht es um die Darstellung und gleichzeitige Wahrnehmung einer scheinbaren Wirklichkeit in einer in Echtzeit interaktiven virtuellen Umgebung. Weiter steht im März/April ein Zauberworkshop auf dem Programm. Am 8. Juli gibt es ein Puppentheater mit dem Stück „Der Superwurm“. Dazu kommt der Vorlese- und Lesesommer sowie im Herbst eine Autorenlesung unter dem Motto „Krimi und Wein“.