Mit dem Bau des lange ersehnten Radwegs von Vorderweidenthal nach Erlenbach werden auch Wasser- und Abwasserrohre verlegt.

Sowohl Oberschlettenbach als auch Vorderweidenthal werden von einem Tiefbrunnen in Vorderweidenthal mit Trinkwasser versorgt. Mit einer eigenen Wasseraufbereitung am Tiefbrunnen und einer eigenen Kläranlage. Der Anschluss an das Netz der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern war nicht möglich. Denn die Leitung hätte über das „Landlöchl“, der zirka drei Kilometer langen Verbindung über den Berg nach Birkenhördt, gelegt werden müssen. Das war finanziell nicht machbar.

Jetzt werden beide Gemeinden an das Wassernetz des Dahner Felsenlandes in Erlenbach angeschlossen. An der Wasserversorgung wird sich nichts ändern. „Das Wasser wird in Vorderweidental aufbereitet“, sagt Ortschef Volker Christmann. Das Abwasser werde aber in der Kläranlage des Dahner Felsenlandes, in Niederschlettenbach, geklärt.

Sollte das Wasser in Vorderweidenthal knapp werden, könnten Oberschlettenbach und Vorderweidenthal dann über die Verbundleitung zum Dahner Felsenland versorgt werden. Hätte es in der Vergangenheit einen Engpass bei der Wasserversorgung gegeben, wäre eine Versorgung der beiden Dörfer über die Wasserleitungen nicht möglich gewesen.