Die Verbandsgemeinde Maikammer will für die Klassenräume in den Grundschulen in Kirrweiler, Maikammer und St. Martin sogenannte CO²-Ampeln anschaffen, die den Gehalt von Kohlenstoffdioxid in der Luft messen. Der VG-Rat beschloss, dass in einer Studie geprüft werden soll, ob stationäre Luftfilteranlagen eingebaut werden können.

Fragen von Reinhold Stadler (Bürgerliste) und Jochen Glas (Bürgerforum), wie lange es dauert, bis diese Studie erstellt ist und danach gegebenenfalls stationäre raumlufttechnische