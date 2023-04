Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

EDESHEIM. Gleich mit mehreren Anträgen zur Verkehrsberuhigung im Ort hat sich der Ortsgemeinderat Edesheim in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt.

So forderte die CDU-Fraktion in der Jahnstraße (L 507) eine Geschwindigkeitsreduzierung, etwa durch die Errichtung von Flächenhindernissen. Auch der Einbau von Leitschwellen käme in Betracht.