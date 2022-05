Der Gemeinderat Freimersheim hat seine Vorkaufsrechtsatzung neugefasst. Weitere Flächen sollen aufgenommen werden, weil alle Flächen um den Dorfmittelpunkt zur Erweiterung der gemeindlichen Flächen und Gebäuden dienen sollen. Zudem sollen alle Flächen östlich des Neubaugebietes „Rieshübel II“ für eine Erweiterung des Neubaugebiets gekauft werden können, so die Begründung des Rats.

Das Vorkaufsrecht erlaubt es der Gemeinde, in Gebieten, in denen sie städtebauliche Vorhaben in Betracht zieht, zur Sicherung einer geordneten Entwicklung Flächen zu bezeichnen, an denen ihr ein Vorkaufsrecht zusteht. Ein Vorkaufsrecht stellt ein Instrument des vorsorgenden Grunderwerbs dar, wobei die Gemeinde bereits im Frühstadium der Vorbereitung eines städtebaulichen Vorhabens Grundstücke erwerben kann.