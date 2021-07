Die Gemeinde Freimersheim hat zwei Feiern anlässlich des 1250-jährigen Bestehens des Dorfes ins Auge gefasst: Die „Nachkerwe“ am 7. und 8. August auf dem Dorfplatz und möglicherweise im Haus der Gemeinde, wobei sich der geschlossene Teilnehmerkreis aus geimpften, genesenen und getesteten Bürgern zusammensetzen wird. Am 11. September soll ab 16 Uhr eine „Frimartafel“ auf der Kirchstraße ab „Plätzel“ in Richtung Westen stattfinden. Das Ganze ist als Mitbringfest gedacht, das heißt, dass sich die Teilnehmer selbst versorgen müssen. Im Gegensatz zur Gemeinde haben die örtlichen Vereine jedenfalls derzeit keine Veranstaltungen anlässlich des Dorfjubiläums eingeplant. Freimersheim wurde 771 zum ersten Mal urkundlich erwähnt.