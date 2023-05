Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Gemeinderatssitzung am Dienstag informierte Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber (parteilos) über einen vom Forstamt Haardt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gleisweiler angefertigten Flyer über einen geplanten legalen Mountainbiketrail im Gleisweilerer Wald.

Der Ortschef betonte, dass das Thema illegale Trails im Gleisweilerer Wald, welches zu Beginn des Jahres sehr intensiv von den Medien beleuchtet wurde, bei allen Beteiligten zu einer Sensibilisierung