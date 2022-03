Die Gemeinde Oberotterbach plant, auf dem Dach des gemeindeeigenen Bauhofs eine Fotovoltaikanlage zu errichten. Ob sie für 30 oder 50 Kilowattstunden ausgerichtet werden soll, hänge von der Prüfung der Pfalzwerke ab, die die Anlage errichte, so Ortsbürgermeister Heinz Oerther. Für die Gemeinde bedeute das bei 30 Kilowattstunden eine Investition von rund 30.000 Euro. Der Strom soll in das Netz der Pfalzwerke eingespeist werden. Die Einnahmen schätzt Oerther auf rund 1800 Euro jährlich. „Es rechnet sich sehr langfristig, aber wir müssen auch für die Zukunft planen“, so Oerther.