GLEISWEILER. Nicht zuletzt durch den Verkauf des Alten Schulhauses, der 250.000 Euro in den Gemeindesäckel spülte, und dank eines solides wirtschaften, hat die Gemeinde Gleisweiler aktuell Mittel in Höhe von 591.400 Euro auf der Kante.

Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber (parteilos) hebte bei der Haushaltsdebatte im Gemeinderat die Investitionen hervor, die das Dorf für dieses Jahr anpeilt. Einen großen Ausgabeposten stellt die Sanierung des Rathauses dar, für die alleine 250.000 Euro vorgesehen sind. Die Gemeinde kann allerdings mit einem Investitionszuschuss des Landes in Höhe von 96.000 Euro rechnen.

In die Neugestaltung des Friedhofes sollen rund 30.000 Euro fließen, zusätzlich 10.000 Euro sind für die Errichtung eines Glockenturms vor Ort vorgesehen. Die Ortsgemeinde plant außerdem das Aufstellen von zwei E-Ladesäulen, die zusammengerechnet mit 23.000 Euro zu Buche schlagen. Doch auch in diesem Punkt kann die Gemeinde auf Zuschüsse hoffen. Das Bundesverkehrsministerium hat eine Förderung von 18.000 Euro in Aussicht gestellt.

Rothgerber legte Wert auf die Tatsache, dass keine Krediten aufgenommen werden müssen, um die Investitionen stemmen zu können. Positiv anzumerken sei auch der Rückgang der Pro-Kopf-Verschuldung von 212 Euro im Jahr 2019 auf voraussichtlich 112 Euro im Jahr 2023.