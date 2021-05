Gemeinderatssitzungen in Corona-Zeiten sind möglich, allerdings haben sie das Flair des Besonderen – so auch am Dienstagabend in Rhodt.

Am Eingang des Durlacher Hofs stand Desinfektionsmittel bereit, die fast vollständig anwesenden Ratsmitglieder erhielten ebenso wie die sechs Zuhörer jeweils einen Mundschutz, den Ortsbürgermeister Armin Pister (Aktive Bürger Rhodt) organisiert hatte. Jedes Ratsmitglied nahm an einem eigenen Tisch Platz, und auch im Zuhörerraum wurde die nötige Distanz gewahrt. „Das war heute etwas wirklich Neues, gleichzeitig aber auch fast Unheimliches“, sagte Pister. Gerade die Brillenträger hatten ihre Probleme, liefen ihnen doch ob des Mundschutzes immer wieder ihre Gläser an. Der Blick auf das Wesentliche, sprich die zu behandelnde Tagesordnung, blieb aber offensichtlich klar genug.

Pächter der Rietburg-Schenke bittet um Hilfe

Der Ortschef informierte über die fast abgeschlossenen Sicherungsarbeiten an einer Stützmauer bei der Rietburg. Auch das Areal vor der Mauer wurde neu befestigt. Damit kann der Pächter der Burggaststätte nun auch wieder das dortige Flaschenlager nutzen. Das wird allerdings erst dann der Fall sein, wenn die Höhenschänke wieder ihre Tore für die Besucher öffnen darf. Der Pächter hatte bei der Gemeinde angefragt, ob es Möglichkeiten gebe, ihm während der Schließung des Betriebs finanziell entgegenzukommen.

Der Rat war sich einig, der Pachtzins wird gestundet. „Damit entfällt zwar nicht die Zahlung als solche, aber der Betreiber hat etwas Luft in diesen schweren Zeiten, in denen er keine Einnahmen generieren kann.“ Die Räte wollen auch über eine Herabsetzung des Pachtzinses nachdenken, wobei die Höhe der Senkung noch offenblieb. In gleicher Form wird man dem Pächter des Durlacher Hofs entgegenkommen. „Wir wollten damit auch ein Zeichen in Richtung der privaten Vermieter setzen, damit auch diese vielleicht über Hilfen für ihre Mieter nachdenken“, sagte Pister.