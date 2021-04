Volle Tüten mit Hundekot, Essensreste, Gurkengläser, Joghurtbecher – das ist Müll und eigentlich nichts Besonderes. Auf einem Friedhof aber schon. Dort gehört der Unrat nicht hin. Deshalb hat der Gemeinderat jetzt Nägel mit Köpfen gemacht.

Die Müllsammelstelle auf dem gemeindeeigenen Friedhof befindet sich direkt neben der Leichenhalle. Mit Behältern für Grünabfall, Restmüll, Glas und gelbe Säcken. „Bis auf den Grünabfall werden ab 1. Juni alle Behälter entfernt, die Bürger sollen ihren Müll mit nach Hause nehmen“, kündigt Ortsbürgermeister Volker Christmann an. Vorausgegangen waren der entsprechende Gemeinderatsbeschluss und eine Begehung des Gemeinderates vor Ort.

Nicht zum ersten Mal ohne Erfolg lag das Thema Müllentsorgung auf dem Tisch des Gemeinderates. Appelle, den Müll zu sortieren oder auch mal mitzunehmen, wenn die Behälter voll sind, haben, wie in anderen Gemeinden auch, bisher nichts genutzt, deshalb hofft das Ortsgremium nach diesem Beschluss auf eine Änderung. „Wir haben lange diskutiert und probieren jetzt aus, wie diese strikte Regelung funktioniert, in Stein gemeißelt ist nichts“, so Christmann.

Bunte Servietten im Grünabfall

In Vorderweidenthal kümmert sich seit 34 Jahren Gemeindearbeiter Franz Braun auch um den Friedhof. Und den Müll. „Sie hätten heute Morgen kommen sollen, da war alles randvoll“, erzählt er bei einem Gespräch mit der RHEINPFALZ vor Ort. Mindestens einmal pro Woche kümmert er sich um den Abfall. Die beiden Behälter für den Grünabfall hat er noch zusammen mit Altbürgermeister Artur Helfer in Eigenkonstruktion zusammengebaut. Und mit einem Metallring versehen, damit er sie an den Traktor anhängen und auf die gemeindeeigene Grünabfallanlage fahren kann.

Aber auch den Grünabfall muss er sortieren. Bunte Servietten, Papier oder die Schleifen der Kränze gehören nicht hinein. Batterien der Grablichter gehören auch nicht in den Blecheimer für Glas. Mit geübtem Auge fischt er auch heute eine heraus. „Die sammle ich und entsorge sie extra“, sagt er. Er habe irgendwann Schilder an die einzelnen Behältnisse gemacht, was wo hinein gehört, genutzt habe es nichts. „Was mich wirklich ärgert, sind die Tüten mit Hundekot“, regt sich der Gemeindearbeiter auf. Tatsächlich liegt wenige Stunden, nachdem er alles geleert hat, wieder ein schwarzes Tütchen hinter der Vorrichtung für die gelben Säcke, von denen einer pro Tag voll wird.

Bürger zeigen Verständnis für Ratsbeschluss

Eine ramponierte Blumenvase und ein Gurkenglas mit Etikett, das wohl kaum als Grabvase verwendet wurde, finden sich im Gras. „Wenn die Mülleimer voll sind, wird alles neben dran geworfen“, weiß Franz Braun aus seiner Erfahrung von mehr als drei Jahrzehnten. Die Leute würden sich über nicht gepflegte Wege aufregen, aber nicht über den Müll. Den er aber auch auf den Wegen und besonders an der Friedhofsmauer aufsammelt. Auch Camper nutzen die Müllentsorgungsstelle. „Sie holen sich Wasser auf dem Friedhof und entsorgen gleichzeitig ihren Müll“, erzählt der Gemeindearbeiter. „Sie glauben nicht, was da an Essen weggeworfen wird“, empört er sich.

„Mit diesem Gemeinderatsbeschluss sind wir voll einverstanden“, sagen zwei Vorderweidenthaler, die Gräber von Angehörigen besucht haben. „Es sind nicht nur Camper, ich habe schon Einwohner gesehen, die ihren Hausmüll auf den Friedhof gefahren und dort entsorgt haben“, schildert einer seine Beobachtungen. Für den Moment hat die neue Regelung der Müllentsorgung auf dem Friedhof einen Vorteil. Franz Braun hat ein bisschen mehr Zeit, die er für andere Arbeiten in der Gemeinde nutzen kann. Vielleicht.