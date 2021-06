In Münchweiler soll der Glockenturm am Gemeindehaus abgebaut werden. An dem Gebäude müssen nämlich Reparaturen vorgenommen werden. Die marode gewordene Verbindung des Turms zum Dach hat im Winter Kältebrücken verursacht. Dadurch ist das Dach undicht geworden und soll isoliert werden. Das Haus selbst sei in der Zeit seines Amtsvorgängers an eine Privatperson verkauft worden, teilt Ortschef Hans-Peter Carius auf Anfrage mit. Der rund 100 Jahre alte Turm aber, eher ein Türmchen in der Bauart eines Dachreiters, sei noch im Besitz der Gemeinde. In ihm hängt eine mit einem Seil zu bedienende Glocke, die früher bei Todesfällen geläutet worden sei. |ppo