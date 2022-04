Weder die Gemeinde Gleisweiler noch der Forst sind dafür zuständig, Unwetterschäden im Privatwald zu beseitigen, wie Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber klarstellt. Grund für diese Aussage sind Schäden, die nach Frühjahrsstürmen und dem starken Regen in einem Privatwald entstanden waren. Acht Bäume seien oberhalb der Lindenallee umgefallen und hätten dabei Zaunanlagen zerstört und Wanderwege blockiert, berichtet der Ortschef. „In Zukunft werden alle Waldinhaber angeschrieben und aufgefordert die Schäden unverzüglich zu beheben“, kündigte er in der jüngsten Ratssitzung an. Vor dem Bewusstsein „Eigentum verpflichtet“ richtet die Gemeinde den Appell an alle Waldbesitzer, aktiv zu werden und Gefahren zu beseitigen. Die Ortsgemeinde werde jedem Waldbesitzer anbieten, dessen Gebiete als Schenkung anzunehmen. Sie würde hierzu die Notarkosten übernehmen.