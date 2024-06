Nach dem Versuch, den Geldautomat im VR-Bank-Pavillon auf dem Edeka-Parkplatz in Billigheim-Ingenheim aufzubrechen, bleibt dieser aus sicherheitstechnischen Gründen verschlossen, teilt die Bank mit. Bis auf weiteres erfolge die Versorgung mit Bargeld über die Geldautomaten der Geschäftsstellen in Bad Bergzabern und Herxheim. In der Geschäftsstelle in Billigheim würden die Geldautomaten innerhalb des Gebäudes weiterhin nicht mit Bargeld befüllt. Ziel sei es, die Bevölkerung, die in unmittelbarer Nähe lebt und arbeitet, vor möglichen Sprengstoffanschlägen zu schützen. Sowohl innerhalb der Geschäftsstelle als auch in unmittelbarer Nachbarschaft dazu befänden sich vermietete Räumlichkeiten, so die Bank. Ebenso solle das historische Schulhaus vor möglichen Beschädigungen bewahrt werden.

Das Aufstellen einer neuen Generation von sprengrobusten Pavillons werde bereits seit Anfang des Jahres forciert. Die Geräte seien bestellt, so auch für den Standort in Billigheim-Ingenheim (Appenhofen). Dieser werde künftig durch einen zweiten Geldautomaten aufgewertet, über den neben Auszahlungen auch Einzahlungen vorgenommen werden könnten. Mit der Instandsetzung der beschädigten Sicherheitstür sowie dem Austausch des beschädigten Geldautomaten durch ein Ersatzgerät werde umgehend begonnen.