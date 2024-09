Ein schon länger schwelender Konflikt ist in der Auftaktsitzung des neuen Verbandsgemeinderats Landau-Land beigelegt worden. In der am Dienstagabend beschlossenen Hauptsatzung wurde die Zahlung der Aufwandsentschädigung für freiwillige Feuerwehrleute neu geregelt. Bis dato waren nur die kostenpflichtigen Einsätze vergütet worden. Die Beträge waren dann zumeist an die Feuerwehrfördervereine ausgezahlt worden. Zuletzt aber hatte es von Seiten der Verwaltung deutliche Verzögerungen bei der Auszahlung gegeben und es war die Frage der Verteilungsgerechtigkeit aufgekommen. Wieviel Einsatzgeld kommt beim einzelnen Feuerwehrmann an, wenn er deutlich mehr Einsätze vorweisen kann als andere Helfer? Der VG-Rat schob das Thema lange vor sich her.

Die neue Regelung, die nun ohne Gegenstimme die Zustimmung des neu formierten Rates fand, sieht laut Verbandsbürgermeister Torsten Blank (SPD) wie folgt aus: Die jährliche Aufwandsentschädigung beträgt pauschal 10.000 Euro – dieser Betrag wird am Ende des Jahres verteilt. Die Höhe der Auszahlung richtet sich nach der erbrachten Leistung der einzelnen Helfer. Die Verteilung wird aufgrund der Statistik der Feuerwehreinsatzzentrale vorgenommen. Bis dato waren als Aufwandsentschädigung für die kostenpflichtigen Einsätze laut Verwaltungschef Blank jährlich – nicht pauschal, sondern pro Einsatz vergütet – rund 5400 Euro an die Wehrleute ausgeschüttet worden.

Unabhängig von diesem Einsatzgeld werden für etwa 45 der rund 220 Floriansjünger der VG Landau-Land für Sonderfunktionen wie beispielsweise die Wehrleitung insgesamt rund 60.000 Euro jährlich bereitgestellt. Die Auszahlung erfolge monatlich. Diese Summe wurde laut Blank damit um etwa 10.000 Euro erhöht. Dies sei gerechtfertigt vor dem Hintergrund, welchen zeitlichen Aufwand die Helfer erbringen, um den Brandschutz sicherzustellen.