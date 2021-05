Kirrweiler hatte die Hoffnung, von der Landesförderung für ein barrierefreies Fußwegeleitsystem zu profitieren. Mit Planung und Bestandsaufnahme wurde die Firma Sweco GmbH aus Koblenz beauftragt, die Erfahrung mit solchen Projekten hat. Doch nach der Begehung folgte die Enttäuschung.

Der gemeinsame Förderantrag der Ortsgemeinden Kirrweiler und St. Martin hätte für Kirrweiler mehr als 100.000 Euro Investition mit 85-prozentiger Förderung bedeuten können. Doch der Traum von einer weitgehend landesfinanzierten, touristischen Weiterentwicklung der Gemeinde mit einem barrierefreien Fußwegeleitsystem ist bis auf möglicherweise geringe Teilförderungen ausgeträumt.

Warum das so ist, erklärte Frank Gallas vom „Team Regional Development“ der Firma Sweco GmbH dem Rat in seiner jüngsten Sitzung. Bei der Ortsbegehung sei festgestellt worden, dass zu wenige zusammenhängende Wege vorhanden seien, um einen barrierefreien Rundgang zu ermöglichen. „Uns wird das Ergebnis der bisherigen Arbeit der Firma Sweco trotzdem nutzen“, ist Ortsbürgermeister Rolf Metzger (Bürgerliste) optimistisch. Mit dem „Biblischen Weinpfad“ verfüge Kirrweiler schließlich über einen touristisch interessanten barrierefreien Wanderweg.

Ziel eines barrierefreien Fußwegeleitsystems, für dessen Kriterien das Land einen Leitfaden erstellt hat, ist es zum einen, Fußwege so zu gestalten, dass sie von mobilitätseingeschränkten Menschen oder auch von Familien mit Kinderwagen sicher und problemlos nutzbar sind. Außerdem geht es darum, veraltete, „augenunfreundliche Schilderwälder“ zugunsten übersichtlicher Schildersysteme zu beseitigen. Kirrweiler könnte beispielsweise mit wenigen Schlagworten wie „Bahnhof, Friedhof, Sportplatz“ auskommen. Trotz der fehlenden Förderung sei das weiterhin ein Ansatzpunkt zur Weiterentwicklung der Gemeinde, sagte Metzger.

Der Kritik im Rat, dass die Kriterien des Landes so streng seien, dass sie wohl nur die wenigsten Pfälzer Dörfer erfüllen könnten, widersprach Gallas und erklärte die Probleme in Kirrweiler, indem er einen Stadtplan mit Ampelmarkierungen präsentierte. Dieser zeigte nur wenige grüne Regionen, in denen Barrierefreiheit problemlos erreicht werden könnte.

Rot überwog beispielsweise in der Haupt- und der Marktstraße. Hier sei Barrierefreiheit sogar dann nicht erreichbar, wenn man sich zu hohen Investitionen entschlösse, betonte der Fachmann. Zu stark seien Längs- und Querneigungen der Gehwege, zu gering ihre Breite, die Bodenbeläge unsicher und unruhig oder Gehwege erst gar nicht vorhanden. Wenn man erst ganze Häuserzeilen abreißen müsste, um ein barrierefreies Wegenetz zu erhalten, sei das natürlich unverhältnismäßig, hieß es im Rat.

Was bleibe, sei, sich mit einer „Barrierearmut“ zufrieden zu geben. Für sinnvolle Investitionen hatte Frank Gallas einige Wege zum Beispiel nahe des Edelhofs in Gelb gekennzeichnet, wo die Gemeinde je nach Haushaltslage mit geringem Aufwand und großer Wirkung in ein barrierearmes Fußwegeleitsystem investieren könnte.

Metzger hofft, zügig mit einem zeitgemäßen Schilderleitsystem beginnen zu können. Fraktionsvorsitzender Felix Zoller (CDU) wünscht sich, dass Gastronomie und Winzer bei den Entscheidungen mit ins Boot genommen werden. Inwieweit man zusätzliche Änderungen wie neue Bodenbeläge, weitere Sitzgelegenheiten und Behindertenparkplätze gleichzeitig in Angriff nehme, müsse man noch besprechen, sagte Metzger.