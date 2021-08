Der Gehweg in der Edesheimer Straße soll auf einer Länge von etwa 20 Metern in Richtung Winzergenossenschaft verlängert werden. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Dadurch sollen Anwohner und Fußgänger geschützt werden. Die Verwaltung wird nun Angebote einholen.