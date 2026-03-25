Eltern von Kita-KIndern kritisieren den Gemeinderat Gleisweiler. Ihm gehe es eher ums Geld als um die Bedürfnisse der Familien, so der Vorwurf. Der Ortschef hält dagegen.

Eltern aus Gleisweiler kritisieren die Entscheidung der Gemeinde, dass sie Kita-Kinder aus dem Dorf nicht mehr in Frankweiler, sondern künftig in einem anderen Ort betreuen lassen wird. Nur finanzielle Aspekte seien berücksichtigt worden, nicht aber der Wille der Eltern. So fällt die Reaktion des Kreiselternausschusses (KEA) SÜW auf die jüngsten Berichterstattungen zu diesem Thema aus.

Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber hatte informiert, dass die Kooperation mit der Gemeinde Frankweiler auslaufen wird. Die Gemeinde könne es sich nicht leisten, den Neubau der Kita dort mitzufinanzieren, was aber nötig wäre, um den Nachwuchs weiter dorthin schicken zu können. Es wird mehr Platz benötigt, um die seit Sommer 2021 bestehenden Vorgaben des Landes erfüllen zu können. Die Regelung garantiert Eltern vor allem eine längere durchgehende Betreuung und Verpflegung ihrer Kinder.

Gleisweiler kommt in Roschbach günstiger weg

Jetzt hat sich die Gemeinde Gleisweiler nach Roschbach umorientiert, weil die Erweiterung der dortigen Kita sie weniger kosten wird als der Neubau in Frankweiler: Ihr Anteil beträgt rund 230.000 Euro und damit in etwa die Hälfte dessen, was in Frankweiler für sie angefallen wäre. Die Wahl fiel auch deshalb auf Roschbach, weil Kinder aus Gleisweiler nach Ende der Kita-Zeit die Grundschule dort besuchen.

Aus rein finanzieller Sicht sei die Entscheidung sicherlich nachvollziehbar, meint der KEA. Unberücksichtigt blieben dabei aber die Bedürfnisse von Eltern und Kindern – also derjenigen, die die Konsequenzen dieser Entscheidung im Alltag tragen müssen. „Während die Familien längere Wege und organisatorische Mehrbelastungen bewältigen müssen, übernimmt der Kreis die Kosten für den Bustransport der Kinder in eine zwei Ortschaften entfernte Kita.“

Ortschef: „Mache andere Beobachtungen“

Rothgerber beobachtet etwas anderes. Er wisse von Eltern, die die Entscheidung des Gemeinderates begrüßen. Davon abgesehen gebe es schon jetzt Mütter und Väter, die ihre Kinder aus unterschiedlichen Gründen in eine andere Kita als die in Frankweiler schicken. So habe eine Familie aus beruflichen Gründen ihr Kind in einer Kita in Klingenmünster untergebracht, eine andere habe sich für Burrweiler entschieden.

Auch die Aussage des Ortsbürgermeisters, dass auch wegen der hohen Kita-Ausgaben Steuern erhöht werden, um mehr Einnahmen generieren zu können, stößt beim KEA auf Kritik. „Dass man den Kindern auch noch den Schwarzen Peter für Steuererhöhungen zuschiebt, ist ein Schlag ins Gesicht für junge Familien“, kritisiert KEA-Vorsitzender Christian Strecker.

KEA-Vorstand: „Kita Pflichtaufgabe“

Dabei scheue die Gemeinde weder Mühen noch Kosten, um den in Erbpacht übernommenen Zehnthof von seinen baulichen Mängeln zu befreien. „Auch wenn dieses Projekt im Sinne der Dorfgemeinschaft richtig und wichtig ist, handelt es sich hierbei jedoch um eine freiwillige Leistung – während die Bereitstellung von Kita-Plätzen zu den Pflichtaufgaben einer Kommune zählt.“

Auf den Zehnthof angesprochen erwidert Rothgerber, dass es vergleichbar sei mit einem Dorfgemeinschaftshaus, das zwar Dörfer in der Umgebung haben, man selbst in Gleisweiler allerdings nicht habe. Davon abgesehen habe man sich von der Kommunalaufsicht bestätigen lassen, dass aus wirtschaftlicher Sicht nichts gegen die Übernahme spreche, die die Gemeinde einen symbolischen Euro gekostet habe.

Politik im Sinne der Familien?

Die Eltern der derzeitigen Kita-Kinder aus Gleisweiler werden die unmittelbaren Folgen dieser Entscheidung kaum noch spüren, betont der KEA. Ihre Kinder bleiben bis zum Schuleintritt weiterhin in Frankweiler. Die nachfolgende Generation werde es aber betreffen. Gerade für junge Familien spiele die Erreichbarkeit einer Kita eine entscheidende Rolle bei der Wahl ihres Wohnortes. „Wer Gleisweiler auch künftig für Familien attraktiv halten möchte, sollte diese Faktoren berücksichtigen“, heißt es in der Stellungnahme des KEA.