Abseits am Bach gelegen und verborgen hinter Erlen und Pappeln steht die Buschmühle im Modenbachtal. Sie verspricht ihren Besuchern eine Zeitreise in vergangene Tage. Selbst Altkanzler Helmut Kohl wusste ruhige Stunden in der Mühle zu schätzen.

Die Buschmühle ist schon lange bekannt und 1858 sogar in die Literatur eingegangen. August Becker erwähnt sie in seinem Werk „Die Pfalz und die Pfälzer“ mehrmals. Er erzählt,