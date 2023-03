Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Vorhaben von Maria Frederking, ein über 250 Jahre altes Fachwerkhaus für einen Wohnkomplex abreißen zu wollen, hat in Herxheim hohe Wellen geschlagen. Nun erzählt ein Nachbar, warum auch er sich dagegen entschieden hat, sein Fachwerkhaus zu erhalten. Was sagt eigentlich der Denkmalschutz dazu?

Investorin Maria Frederking will zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt in der unteren Hauptstraße in Herxheim Betreutes Wohnen aufbauen. An sich eine gute Sache. Doch dafür soll ein 250 Jahre