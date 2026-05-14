In der Südpfalz rücken jüdische Ruhestätten ins Licht – mit viel Einsatz, heiklen Terminen und großen Plänen. Was passiert, wenn ein „Haus der Ewigkeit“ zum Lernort wird.

Oftmals versteckte Orte und fast vergessen – doch voller Geschichte: Jüdische Friedhöfe in der Südpfalz werden wieder sichtbar, weil Menschen hinsehen und handeln. In Edenkoben zeigt ein Schulprojekt, wie respektvolle Pflege gelingt: Sieben Schülerinnen und Schüler der Realschule plus pflegten im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft freiwillig den jüdischen Friedhof, begleitet von AG-Lehrerin Silke Diemer und Mitgliedern des Friedhofausschusses. Für den evangelischen Theologen und Gedenkstättenbeauftragten Eberhard Dittus ist entscheidend, dass solche Einsätze freiwillig bleiben. Ähnliche Projekte betreut er seit Jahren in Speyer, Landau, Wachenheim und Neustadt; weitere Aktionen laufen in Lustadt und Billigheim-Ingenheim.

Weit mehr als ein Friedhof

Auch in der Ortsgemeinde Herxheim soll ein fast vergessener Ort wieder sichtbar werden: Der jüdische Friedhof am östlichen Ortsrand, versteckt hinter Bäumen und überwuchert von Efeu, erzählt von einer ausgelöschten Gemeinde. Bürger, Schüler und Ehrenamtliche planen eine gemeinsame Pflegeaktion – als Zeichen gegen das Vergessen und für die Demokratie. Für den Historiker und Heimatforscher Klaus Eichenlaub ist der Ort weit mehr als ein Friedhof. „Es bedarf Orte der Erinnerung, Orte wider das Vergessen“, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins. Nach der Verwüstung der Synagoge 1938 blieb der Friedhof das letzte sichtbare Zeugnis jüdischen Lebens. Angelegt 1870 an der Straße nach Herxheimweyher, fanden dort rund 39 Menschen ihre letzte Ruhe; die letzte Beerdigung fand 1936 statt.

„Der Pflug ging über die Gräber“

Doch selbst die Toten sollten nicht in Frieden ruhen. 1942 ließen die Nationalsozialisten die Grabsteine entfernen, sie wurden zertrümmert und als Unterbau für Wege genutzt. „Der Pflug ging über die Gräber“, berichtet Eichenlaub. Zuvor waren die Synagoge zerstört und die frühere Judengasse in „Kampfgasse“ umbenannt worden – die Erinnerung sollte ausgelöscht werden. 1951 musste die Gemeinde Herxheim das Gelände an die jüdische Kultusgemeinde zurückgeben; ein Gedenkstein wurde errichtet, später wurde die Anlage gestaltet. Doch Jahrzehnte später wirkte der Ort erneut vergessen: Bäume und Sträucher wucherten, Totholz sammelte sich zwischen alten Gräbern, von außen wirkte der Friedhof eher wie ein Biotop und nicht wie eine würdige Gedenkstätte.

Eberhard Dittus ist Beauftragter der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz zur Erhaltung der jüdischen Friedhöfe in der Pfalz. Foto: Dittus/oho

Für Eichenlaub ist die geplante Pflegeaktion ein gesellschaftliches Zeichen. Der Starttermin ist bewusst auf den 23. Mai gelegt – den Tag der Verkündung des Grundgesetzes 1949. „Das Grundgesetz ist geprägt von den Erfahrungen mit dem nationalsozialistischen Unrechtsstaat“, betont er. Gerade die Grundrechte erinnerten daran, welches Unrecht Menschen wegen Religion oder Herkunft erlitten.

Initiative soll Friedhof aufwerten

Die Initiative soll den Friedhof dauerhaft aufwerten: zunächst Efeu und Totholz entfernen, im Herbst unter Anleitung eines Gartenarchitekten Bäume auslichten und abgestorbene Gehölze beseitigen. Langfristig sollen die Namen aller 39 dort Beigesetzten sichtbar werden – auf einem großen Gedenkstein oder auf einzelnen Tafeln. Das Projekt kostet eine fünfstellige Summe, die weder Ortsgemeinde noch Heimatverein alleine stemmen können; möglicherweise könnte die Bürgerstiftung Herxheim helfen.

Auch der jüdische Friedhof in Herxheim wird auf Vordermann gebracht. Foto: Eichenlaub/oho

Über den Aktionstermin an sich gibt es unterschiedliche Meinungen: Der 23. Mai 2026 fällt auf Schawuot, einen der wichtigsten jüdischen Feiertage. An solchen Tagen dürfen auf jüdischen Friedhöfen eigentlich keine Arbeiten stattfinden, wie Dittus im Gespräch mit der RHEINPFALZ erklärt. Dittus selbst will nur kurz vorbeischauen und die Helfer begrüßen.

Er erläutert die Besonderheiten jüdischer Friedhöfe: Sie gelten als „Haus der Ewigkeit“, Gräber bleiben dauerhaft bestehen, Grabsteine werden nicht entfernt. Blumen spielen kaum eine Rolle – Besucher legen kleine Steine auf die Grabplatten. Die Ausrichtung nach Osten folgt dem Glauben an die Auferstehung beim Erscheinen des Messias. Viele Steine tragen hebräische Inschriften und Symbole wie segnende Hände, Löwen oder Weinreben.

„Kampf für die Demokratie“

Für Dittus ist die Pflege weit mehr als Landschaftspflege: Jeder gepflegte jüdische Friedhof ist ein Lernort gegen Antisemitismus und Geschichtsvergessenheit. Auch Eichenlaub betont: „Der Kampf für die Erinnerung ist gleichzeitig ein Kampf für die Demokratie.“ Genau darin liegt die Bedeutung dieses lange übersehenen Ortes am Rand von Herxheim: Zwischen überwucherten Wegen und alten Steinen erinnert er daran, wie schnell Menschen ausgegrenzt, verfolgt und ausgelöscht werden können.