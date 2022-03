Stand vergangene Woche hatte die Verbandsgemeinde Annweiler 40 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen, wie Bürgermeister Christian Burkhart informiert. In dieser Woche wird noch mal ein Schwung Familien erwartet. Über 50 Privatpersonen haben bereits Unterkünfte, etwa in ihren Ferienwohnen, angeboten. In Ramberg wird aktuell ein nicht mehr genutztes Gebäude einer Wohngruppe der Lebenshilfe für die Unterbringung von bis zu 50 Geflüchteten auf Vordermann gebracht, wie der Bürgermeister berichtet. Aktuell könnten dort 22 Menschen einziehen. Die Verbandsgemeinde ist froh über weitere Hinweise für Wohnraum. „Wir wollen vermeiden, dass Menschen in Wohncontainern oder Hallen unterkommen müssen“, so Burkhart. Ansprechpartner ist Marcel Ludwig, Telefon 06346 301219.