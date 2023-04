Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit gut drei Monaten ist die B 38 an beiden Ortseingängen von Impflingen voll gesperrt. Gerade für Anwohner und Pendler ist das nervig – aus einem Katzensprung nach Landau wird durch die vielen Umleitungen ein gefühlter Tagesausflug. Am Montag wird die neue Umgehungsstraße endlich freigegeben. Ungeduldige Autofahrer benutzen die neue Strecke schon jetzt – obwohl es noch verboten ist. Einen Anwohner regt das auf.

Peter Jäger wohnt in der Nähe der neuen Straße. Am Dienstag hat er sich am späten Nachmittag an den Kreuzungspunkt der L 544 und der B 38 am Ortseingang von Impflingen