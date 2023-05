Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Wirtschaftsweg zwischen Gossersweiler-Stein und Silzer See sei gefährlich für Fahrradfahrer, findet ein Anwohner. Erst kürzlich sei ein E-Bike-Fahrer nach einem Sturz dort zu Tode gekommen. Die Verbandsgemeinde hat inzwischen reagiert.

Am 20. Juli stürzte ein E-Bike-Fahrer auf dem Radweg aus Gossersweiler-Stein kommend in Richtung Silzer See. Einen Tag später erlag der 66-Jährige im Krankenhaus seinen Verletzungen.