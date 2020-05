Die Amerikanische Faulbrut ist in drei Bienenständen im Landkreis Südliche Weinstraße ausgebrochen. Die Kreisverwaltung hat aus diesem Grund einen Sperrbezirk um die Gemeinden Steinfeld und Kapsweyer erlassen.

Am Dienstag wurde an drei Bienenständen in Kapsweyer und Steinfeld die bösartige Amerikanische Faulbrut amtlich festgestellt. Die bösartige Faulbrut ist eine ansteckende Seuche, die zum Absterben ganzer Bienenvölker führen kann. Eine Weiterverbreitung der Seuche erfolgt durch sehr widerstandsfähige Sporenformen des Erregers, die in anderen Bienenvölkern zu Seuchenausbrüchen führen können. Der Krankheitserreger befällt die Larven der Bienenbrut und richtet große Schäden an. Für den Menschen ist der Krankheitserreger, ein Bakterium, völlig ungefährlich, auch der Verzehr des Honigs stellt für den Menschen keine Gefahr dar.

Die Gefährlichkeit dieser Bienenseuche erfordert strenge Schutzmaßnahmen. Aus diesem Grund hat die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße eine tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung erlassen. Dazu gehört auch ein Sperrgebiet um die Gemeinden Steinfeld und Kapsweyer. Dieses wird im Norden durch die K 23 und im Osten durch die L 544 bis zum Ortseingang Niederotterbach begrenzt. Es verläuft weiter nach Osten bis zur Grenze des Landkreises Germersheim. Diese Kreisgrenze begrenzt das Gebiet weiter bis in den Süden. Dort stößt das Sperrgebiet an den Heilbach. Am westlichen Ende des Heilbaches führt das Sperrgebiet in einer „gedachten Linie“ westlich weiter, bis an den Bahnhof in Schweighofen. Von dort verläuft es in nördlicher Richtung weiter auf die Speckstraße und anschließend auf die Hauptstraße bis zur Kirche in Schweighofen. Angrenzend zur Kirche verläuft es auf die Kirchstraße in nördlicher Richtung bis zum Haftelhof. Ab dem Haftelhof bildet ein ausgeschilderter Radweg in Richtung Norden, bis zur L 545, die Grenze. Abschließend verläuft die Grenze des Sperrgebietes an der L545 in nördlicher Richtung bis zur K 23 entlang.

Amtstierarzt muss alle Bienenvölker untersuchen

Für den Sperrbezirk gilt, dass alle Besitzer von Bienenvölkern die Anzahl der Völker und den Standortes unverzüglich bei der Kreisverwaltung, Abteilung Veterinärwesen, melden müssen. Alle Bienenvölker und Bienenstände im Sperrbezirk sind unverzüglich auf bösartige Faulbrut amtstierärztlich zu untersuchen. Diese Untersuchung ist frühestens zwei, spätestens neun Monate nach der Tötung oder Behandlung der an der Seuche erkrankten Bienenvölker zu wiederholen. Die zweite Untersuchung entfällt, wenn keine Faulbrutsymptome festgestellt und Futterproben entnommen wurden, deren Ergebnis unbedenklich war.

Bewegliche Bienenstände dürfen solange die Verordnung gilt von ihrem Standort nicht entfernt werden. Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Waben, Wabenteile, Wabenabfälle, Wachs, Honig, Futtervorräte, Bienenwohnungen und benutzte Gerätschaften dürfen nicht aus den Bienenständen entfernt werden. Bienenvölker oder Bienen dürfen nicht in den Sperrbezirk gebracht werden.