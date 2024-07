In der Nähe der Kräuterfabrik am südlichen Waldrand von Hayna müssen einige Gefahrenbäume entnommen werden, teilt Philipp Maurer, Revierleiter der Herxheim-Queichwaldungen, der RHEINPFALZ mit. Die Arbeiten laufen bereits.

Der Grund für die Maßnahme, die voraussichtlich noch bis Dienstag dauert: Einige Pappeln hängen bei der Fabrik, bei der es vor wenigen Tagen zu einem Großbrand gekommen ist, gefährlich über die Betriebsgebäude und beschädigen mit Ihren Früchten und Pollen regelmäßig die Belüftungsanlage der Firma.

Das Forstamt und der Betrieb haben sich geeinigt, dass im Süden des Fabrikgeländes lediglich die über den Zaun hängenden Pappeln entfernt werden. Der von Osten her an das Gelände reichende Wald soll darüber hinaus um eine Baumlänge zurückgenommen werden. Dort soll „ein ökologisch wertvoller Waldrandstreifen“ angelegt werden, sagt der Förster. Bei der Planung sei auch aufgefallen, dass am Waldrand Richtung Hayna einige großkronige Bäume über die Felder und den am Rande entlangführenden Weg hängen. Dieser sei immer schwieriger zu befahren. Deshalb werden auch dort noch einzelne Bäume entnommen.

Warum werden die Bäume entfernt und nicht jährlich zurückgeschnitten? Gerade die größeren Bäume würden Probleme machen. Sie wären sehr schwer zu Fällen, da sie in Richtung der Fabrik hängen. Damit die Bäume nicht auf das Gebäude fallen, müssten sie entweder mit Seilunterstützung nach hinten umgezogen werden, oder es müsste jemand in die Krone klettern und den Baum Stück für Stück herunterschneiden. Beides birgt nach Angaben des Försters Nachteile. Werde der Baum umgezogen könne er den verbleibenden Baumbestand beschädigen. Werde er Stück für Stück herabgeschnitten, sei dies sehr teuer, sagt Philipp Maurer.