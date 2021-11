Das Ehepaar Christine und Christoph Rothschuh aus Neustadt hat eine Gedenktafel für den jüdischen Friedhof in Essingen gestiftet. Die Rothschuhs hatten herausgefunden, das hier der 1938 verstorbene Auguste Breál seine letzte Ruhestätte fand. Er war der Sohn des Philologen Michel (Michael) Bréal, der 1832 in Landau geboren wurde und als Begründer der Semantik, also der Bedeutungslehre der Zeichen in ihrer heutigen Bedeutung, gilt. In die Geschichtsbücher ging er aber mehr noch als Ideengeber für die Entstehung des neuzeitlichen Marathonlaufs ein.