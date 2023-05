Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im März 1945 endete für die Südpfalz der Zweite Weltkrieg, doch auch Jahre danach forderte er noch Opfer. Vor allem in Gemeinden wie Oberotterbach, die zum Stellungssystem des Westwalls gehörten, lauerte im Erdreich lange Zeit eine tödliche Gefahr: Minen. Am 18. April 1948 explodierte ein solches Teufelsei auf der Hohen Derst inmitten einer Konfirmandengruppe. Seit Samstag steht ein Gedenkstein am Ort des schrecklichen Geschehens.

Kein Oberotterbacher ahnt Böses am 18. April 1948. Zu schön ist das Wetter, wie gemalt für eine Sonntagswanderung der protestantischen Dorfjugend und der Konfirmanden. Angeführt