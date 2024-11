Zum Gedenken der Pogromnacht vor 86 Jahren veranstaltet die Ortsgemeinde Billigheim-Ingenheim in Verbindung mit der evangelischen Kirchengemeinde ein Klezmer-Konzert am Samstag, 9. November, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche Ingenheim, heißt es in einer Mitteilung. Das Duo Klarissimo (Stefan Volz, Klarinette, und Heidrun Pauls, Klavier) musizieren jiddische Musik. Dazwischen wird die Entwicklung des Antisemitismus aufgezeigt. Das Gedenken an die 80 in der Shoah ermordeten Billigheimer und Ingenheimer Mitbürger jüdischen Glaubens schließt sich an. Bilder von Grabsteinen des jüdischen Friedhofs Ingenheim aus der Malschule Ursula Limbacher werden ausgestellt.