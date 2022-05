Gemeinderat, Leiter der Annweilerer Polizeiwache, Ehrenmitglied und Vorsitz in verschiedenen Vereinen: Willi Rapp hat so einiges in der Region bewegt. Am Dienstag wird der Spirkelbacher 70.

Rapp war fast 20 Jahre lang stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Landau, bevor er als letzte Karrierestation vor seinem Eintritt in den Ruhestand die Leitung in Annweiler übernahm. Von 1984 bis 2004 engagierte er sich als Spirkelbacher Gemeinderat unter anderem für den Bau des Dorfgemeinschaftshauses, davon zehn Jahre lang als erster und fünf Jahre lang als zweiter Beigeordneter.

Neben dem Vorsitz im Waldbauverein „Rauhberg Wilgartswiesen“ ist Rapp seit seiner Pensionierung vor allem für seine Weihnachtsbäume bekannt, die neben Privatwohnungen bereits Fußgängerzonen und Plätze in Landau, Neustadt, Speyer und Ludwigshafen schmückten. „Meine zwei Söhne werden meine Christbaumkulturen leider nicht übernehmen“, bedauert Rapp. Schon um der Christbäume Willen darf man ihm also zu seinem Ehrentag ein langes Leben wünschen.