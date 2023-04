Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Och, wie niedlich! Dürfen wir vorstellen, dieses putzige Fellknäuel heißt Axel und ist zwei Tage alt. Geboren wurde das Lama-Junge an Himmelfahrt bei einer Wanderung im Wald bei Völkersweiler. Ein echter Überraschungsgast. Denn keiner wusste, dass Lama-Weibchen Sarah trächtig war.

Die knuffigen Pfalz-Lamas von Familie Klotz, die in der Markwardanlage in Annweiler und auf Weiden bei Völkersweiler leben, kennt so ziemlich jeder in der Region. Wenn man die liebenswürdigen