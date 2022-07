Die Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach hat ihren langjährigen Schulleiter Gunter Grünenthal in den Ruhestand verabschiedet. Bei einem Festakt wurde sein engagiertes Wirken gewürdigt.

Grünenthals Weg hatte nicht direkt in den Lehrerberuf geführt. In Carlsberg (Verbandsgemeinde Hettenleidelheim) geboren, studierte er nach der Fachoberschule Sozialpädagogik in Eichstätt katholische Religionspädagogik, danach Theologie mit dem Diplom als Abschluss. Es folgte ein Zweitstudium für das Lehramt an Hauptschulen. Seit 1995 war er als Lehrer tätig. Nach einem Aufbaustudium ist Grünenthal auch Diplom-Mediator: Das heißt, dass er das professionelle Schlichten von Streitigkeiten gelernt hat, die beispielsweise unter Schülern oder zwischen Schülern und Lehrern entstehen können.

Bevor Grünenthal 2006 mit 49 Jahren als Rektor in die damalige Regionale Schule Maikammer-Hambach wechselte, war er als Konrektor an der Regionalen Schule Dudenhofen-Römerberg tätig. Die örtlichen Betriebe und die Schüler als künftige Auszubildende zusammenzubringen, nannte er bei zu Beginn seiner Tätigkeit als Schwerpunkt für die Regionale Schule Maikammer-Hambach.

Der Landrat des Kreises Südliche Weinstraße, Dietmar Seefeldt, dankte dem langjährigen Rektor für seinen Einsatz: „Durch Ihre ausgleichende, positive, soziale und herzliche Persönlichkeit sind Sie sowohl den Schülern als auch dem Schulpersonal mit großer Wertschätzung und Respekt begegnet. Sicher kam Ihnen hierbei Ihr Theologiestudium sehr zugute.“

Grünenthal war maßgeblich an der Namensgebung der Schule nach Franz und Anton Ullrich, den Erfindern des Klappmeters, beteiligt. „Gunter Grünenthal hat den Namen ,Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach’ im Jahr 2015 auf den Weg gebracht und damit der Schule ihr praktisch-orientiertes Gesicht gegeben“, lobte der Kreischef. Als integrative Realschule plus habe die Schule im Landkreis SÜW ein Alleinstellungsmerkmal.

Die Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach befindet sich in Trägerschaft des Landkreises Südliche Weinstraße. Sie ist die einzige integrative Gesamtschule im Landkreis und verfügt an den beiden Standorten in Maikammer und Hambach über ein Ganztagsangebot. Aktuell zählt die Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach 365 Schüler an beiden Standorten.