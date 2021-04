Aufgrund der Feiertage in den Monaten Mai und Juni hat die Corona-Teststation in der Georg-Staab-Straße 6 in Annweiler ihre Öffnungszeiten angepasst.

So ist die Teststation in der Kalenderwoche 17 am Dienstag, 27. April, von 16.30 bis 19.30 Uhr, am Donnerstag, 29. April, von 16.30 bis 19.30 Uhr und am Freitag, 30. April, von 16.30 bis 19:30 Uhr geöffnet. In der Kalenderwoche 19 (Christi Himmelfahrt) ist am Dienstag, 11. Mai, von 16.30 bis 19.30 Uhr, offen. Am Mittwoch, 12. Mai, wird von 16.30 bis 19.30 Uhr geöffnet und am Samstag, 15. Mai, von 9: bis 12 Uhr.

In der Kalenderwoche 22 (Fronleichnam) hat die Teststation zu folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag, 1. Juni, von 16.30 bis 19.30 Uhr, Mittwoch, 2. Juni, von 16.30 bis 19.30 Uhr und Samstag, 5. Juni, von 9 bis 12 Uhr.

Teststation arbeitet nach Drive-In-Prinzip

Mittels Schnelltest kann sich jede Person in der Teststation kostenlos testen lassen. Lediglich ein gültiger Personalausweis oder Reisepass ist notwendig. Alternativ wird der Führerschein akzeptiert. Das Angebot gilt auch für Menschen, die nicht in der Verbandsgemeinde Annweiler am leben.

Um den Testvorgang zu beschleunigen haben die Testpersonen die Möglichkeit, den Datenerfassungsbogen für den Schnelltest vorab auszufüllen (am PC als PDF-Formular) und dann zusammen mit einem gültigen Ausweisdokument zur Teststation mitzubringen. Das Dokument kann auf der Startseite der Homepage der Verbandsgemeinde heruntergeladen werden (www.vg-annweiler.de). Die Teststation am DRK-Vereinsgebäude arbeitet nach dem Drive-In-Prinzip. Testwillige fahren mit dem eigenen Auto zur Testung vor.

Info

Zu ihren Öffnungszeiten und zu den Geschäftszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung ist die Teststation per Telefon unter der Nummer 06346 301-220 oder per E-Mail an teststation@annweiler.rlp.de erreichbar.