Wie sollen sich Schüler, Eltern und Lehrer über Ausbildungsberufe und –betriebe informieren in Zeiten von Abstand halten und Kontaktbeschränkungen? Diese Frage beschäftigt aktuell auch die Betriebe im „Gastwerk Südpfalz“, die ab Sommer Ausbildungsplätze in folgenden Berufen anbieten: Hotelfachfrau/mann, Restaurantfachfrau/mann, Köchin/Koch, Fachkraft im Gastgewerbe. Gastwerk – das ist ein Netzwerk von Südpfälzer Partnern im Gastgewerbe, denen Mitarbeiterwohl und Ausbildungsqualität am Herzen liegen. Da sie ihre Türen in diesem Jahr nicht wie gewohnt für Praktikanten und Ausbildungsinteressierte öffnen können, haben sie nun alternative Informationsangebote geschaffen:

Es ist geplant, dass sich mehrere Betriebe am Samstag, 20. März, von 10 bis 14 Uhr in einem Info-Pavillon auf dem Landauer Rathausplatz (Nahe DM) vorstellen. Am Mittwoch, 24. März, stellen sich zudem von 17 bis 18 Uhr Ausbildungsbetriebe aus dem Gastwerk-Netzwerk bei einem virtuellen Berufsinfotag vor und den Fragen von Schüler, Eltern und Lehrern. Dabei sind: Parkhotel Landau, Hotel Alte Rebschule Rhodt unter Rietburg und Hotel Restaurant Immenhof Maikammer.

Info